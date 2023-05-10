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КГБ Белоруссии сообщил о попытке совершения терактов на 9 Мая

CentralAsia (CA) -  Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) пресек попытки организации терактов в республике в преддверии Дня Победы. Об этом журналистам заявил председатель КГБ Иван Тертель, передает БелТА.

«Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы»,— заявил Тертель. По оценкам КГБ, эти события с целью всколыхнуть ситуацию связаны с 9 Мая, заявил он.

КГБ ждет эскалации обстановки вокруг Белоруссии, сказал Иван Тертель, отметив, что обстановка в мире сейчас очень и очень беспокойная. Он подчеркнул, что по поручению президента Александра Лукашенко будет сделано все, чтобы спокойствие белорусов не было нарушено.

Председатель КГБ анонсировал сюжет, где покажут попытки втянуть в совершение терактов белорусскую молодежь и студентов. «Иногда люди не осознают, что поступают где-то на грани закона. На самом деле они вступили уже почти в ад»,— заявил Иван Тертель.

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