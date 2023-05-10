Уменьшит заторы на дорогах в Улан-Баторе с помощью системы RFID

CentralAsia (MNG) - Цифровизация и интеллектуальные технологии могут сыграть решающую роль в решении проблем, с которыми сталкивается город Улан-Батор. Поскольку 50 процентов всего населения Монголии проживает в столице, Улан-Батор сталкивается с многочисленными проблемами, такими как загрязнение воздуха, заторы на дорогах и неадекватная инфраструктура.

Департамент цифрового развития и информационных технологий столицы разрабатывает единую транспортную систему, которая станет следующей E-Mongolia в дорожном секторе. Цель состоит в том, чтобы улучшить процесс регистрации и мониторинга 654 тысяч транспортных средств в Улан-Баторе с помощью системы RFID. В настоящее время по всей столице установлена 161 RFID-антенна, и ожидается, что система значительно улучшит обнаружение нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, в этом году планируется запустить карту трафика в реальном времени. Эта карта будет отображать информацию о дорожном движении в режиме реального времени, включая общественный транспорт, местоположение и маршрут детских автобусов, заторы на дорогах и доступные парковочные места. В отличие от существующих систем, таких как Google Maps и SmartBus, информация будет подробно представлена на карте, что позволит пассажирам заранее спланировать весь свой маршрут, начиная с выбора типа транспортного средства.

Председатель Постоянного комитета по инновациям и цифровой политике Великого Государственного Хурала Батшугар Энхбаяр недавно работал в Департаменте цифрового развития и информационных технологий столичного города и подчеркнул важность использования системы RFID для эффективного управления дорожным движением и уменьшения заторов. Председатель также заявил, что Постоянный комитет по инновациям и цифровой политике будет активно сотрудничать для создания Smart-Ulaanbaatar и использования текущих усилий и внедрения передовых технологий при политической и правовой поддержке.

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