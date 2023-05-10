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В Узбекистане на станции сжиженного газа произошел сильный взрыв. Видео

CentralAsia (UZ) -  На территории газоснабжающей организации в Самаркандской области Узбекистана произошел сильный взрыв газа, сообщает МЧС РУз.

Инцидент произошел 9 мая в 21:25 в Пахтачинском районе на станции, которая специализируется на обеспечении населения сжиженным природным газом. Все началось с возгорания автомобиля, предназначенного для перевозки сжиженного газа.

На место происшествия прибыли пять пожарно-спасательных расчетов, которые потушили пожар к 23:00. В результате возгорания были повреждены три автомобиля «Исузу» и баллоны со сжиженным газом.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения правил технической безопасности в процессе слива газа из газовоза в резервную емкость на станции. В результате инцидента пострадал один человек.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.

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