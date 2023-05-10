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В Казахстане прогнозируются дожди, град и похолодание

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 11-13 мая пройдут дожди, возможен град, ожидается похолодание, сообщает «Казгидромет».

«Погоду большей части Казахстана будет определять Южный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами и вероятностью выпадения града. Сильные дожди 11-12 мая на западе, 12-13 мая на северо-западе, севере, 13 мая в центре и на востоке страны. По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах – пыльные бури», - сообщают синоптики.

Также по республике ожидается понижение температуры: в северных и восточных регионах ночью ожидаются заморозки до 2 градусов, днем на северо-западе и севере страны температура понизится до 5-15 тепла.

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