Эрдоган за 5 дней до президентских выборов объявил об увеличении зарплат госслужащих на 45%

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Эрдоган за пять дней до президентских выборов объявил о повышении зарплат государственных служащих, передаёт Anadolu.

«Мы увеличиваем заработную плату на 45%, включая долю социального обеспечения. Таким образом, мы повышаем самую низкую зарплату государственных служащих до 15 тысяч лир (больше 760 долларов США) в месяц», – сказал он.

Президент добавил, что продолжит работу над повышением зарплат и пенсий государственных служащих.

Как передаёт Anadolu, власти намерены поднять зарплаты примерно 700 тыс. госслужащих в 2023-2024 годах. Кроме того, они также собираются повысить оплату сверхурочных, оклад ночных работников и довольствие ветеранов.

В воскресенье, 14 мая, в стране пройдут президентские выборы. Главным соперником действующего президента является 74-летний кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, депутат парламента Турции и лидер Республиканской народной партии.