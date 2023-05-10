Узбекистан перейдет на смешанную избирательную систему

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CentralAsia (UZ) - Узбекистан перейдет от пропорциональной избирательной системы к смешанной. Указ об этом подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, он опубликован на портале Кабмина.

С предложением перейти к смешанной системе ранее выступили политические партии страны и Олий Мажлиса (парламент). Проект соответствующего закона будет подготовлен в течение месяца.

Перейти к смешанной избирательной системе для повышения роли политических партий в марте предложил сам президент, встречаясь с депутатами. При такой системе часть мандатов распределяется по пропорциональной системе (по партийным спискам), а другая часть — по мажоритарной системе (голосование за кандидата).

Прежние парламентские выборы в Узбекистане проводились по мажоритарной системе, при которой избранными считались кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своём избирательном округе.

В Узбекистане также началась кампания по досрочным выборам президента, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Выборы назначены на 9 июля. Выдвижение кандидатов пройдет с 17 июня по 1 июля.

30 апреля в Узбекистане прошел референдум о поправках в конституцию страны. Власти сообщали, что поправки поддержало 90,21% участников референдума. Позже были объявлены досрочные выборы президента.

Шавката Мирзиёева избрали президентом Узбекистана в декабре 2016 года. В октябре 2021-го он снова выиграл выборы, получив 80,12% голосов.