Выбросы метана в Туркменистане ставят антирекорды, - The Guardian

Спутниковый снимок метановых шлейфов к востоку от Хазара, Туркменистан, сделанный НАСА в октябре 2022 года.

CentralAsia (TM) - Всего лишь два месторождения «Туркменнефти» на западе Туркменистана в 2022 году выбросили в атмосферу больше углекислого газа, чем вся Великобритания за весь тот год. Об этом говорится в материале The Guardian, основанного на новых спутниковых снимках.

В 2022 году из западного месторождения ископаемого топлива в Туркменистане на побережье Каспийского моря было выброшено 2,6 млн тонн метана. Из восточного — 1,8 млн тонн. Общий объем выбросов из этих двух месторождений составил 366 млн тонн углекислого газа, что больше, чем годовые выбросы Великобритании, которая занимает 17-е место в мире, говорится в материале.

Эксперты называют эти цифры «ошеломляющими» и указывают, что рост выбросов из Туркменистана наблюдается с 2007 года, что это ускорение вполне может считаться наибольшей угрозой удержанию глобального потепления на уровне ниже 1,5 градусов и что это может привести к «катастрофическим климатическим переломным моментам».

Издание отмечает, что в последнее время вместо сжигания попутного газа в факелах, все чаще происходят выбросы невидимого глазу метана. Однако современные технологии позволяют обнаруживать и такие загрязнения экологии. The Guardian подчеркивает, что выбросы несожженного газа наносят больший вред атмосфере, нежели сжигание в факелах. Метан потребляет тепла в 80 раз больше, чем углекислый газ.

Решением проблемы может стать устранение утечек на месторождениях, заявляют эксперты. Эти работы стоят недорого и со временем окупятся, так как собранный газ можно будет продать. Издание отмечает, что инфраструктура туркменской нефтегазовой отрасли «очень плохая».