Воронежский губернатор сообщил об атаке дронов на военный объект России

Полигон "Погоново". Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Военный объект в Воронежской области пытались атаковать двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Один отклонился от курса «в результате мер воздействия», другой был уничтожен. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. Он не уточнил, какой именно объект пытались атаковать. Телеграм-канал Astra со ссылкой на источники сообщил, что это полигон «Погоново».

«Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности»,— написал он в своем Telegram-канале.

Телеграм-канал Baza пишет, что дроны ночью атаковали военный полигон. Два начиненных взрывчаткой аппарата подлетели к объекту и взорвались при падении. В результате, по данным канала, пострадали около 14 военных, погибших не было.

Кроме того, Baza сообщила, что 9 мая недалеко от военного аэродрома в Воронежской области сбили неопознанный летательный объект. По предварительным данным, предмет летел на высоте 500 м. К вечеру его обломки нашли недалеко от местного кладбища, их отправили на экспертизу. Никто не пострадал.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения