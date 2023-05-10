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Маск заявил, что в Twitter появятся видео- и аудиозвонки

CentralAsia (CA) -  Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что на платформе в ближайшее время добавят функцию аудио- и видеозвонков.

«Скоро будет голосовой и видеочат от вашего имени к любому на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — написал Маск в своем Twitter.

По словам Маска, все личные сообщения в соцсети с 11 мая также начнут шифроваться. Он отметил, что отныне не сможет раскрыть чужую переписку в Twitter, «даже если к его голове приставят пистолет».

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