Маск заявил, что в Twitter появятся видео- и аудиозвонки

CentralAsia (CA) - Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что на платформе в ближайшее время добавят функцию аудио- и видеозвонков.

«Скоро будет голосовой и видеочат от вашего имени к любому на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — написал Маск в своем Twitter.

По словам Маска, все личные сообщения в соцсети с 11 мая также начнут шифроваться. Он отметил, что отныне не сможет раскрыть чужую переписку в Twitter, «даже если к его голове приставят пистолет».