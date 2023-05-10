ЦИК Узбекистана будет принимать документы о регистрации кандидатов в президенты до 1 июня

CentralAsia (UZ) - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана на заседании 10 мая объявила о начале кампании по досрочным выборам президента страны и пояснила, что документы о регистрации кандидатов будут принимать с 17 мая по 1 июня, передает «Фергана».

Заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров сообщил, что политические партии, зарегистрированные в республике, должны обратиться с заявлением о регистрации своих полномочных представителей до 13 мая. Соответствующие документы должны быть поданы в комиссию до 15 мая.

Выдвижение партиями кандидатов для участия в выборах запланировано на 17 мая — 1 июня.

Регистрация должна завершиться 6 июня, резюмировал представитель ЦИК.

Согласно узбекистанскому законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют только политические партии. На данный момент в республике действуют пять таких объединений:

Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана;

Народно-демократическая партия Узбекистана;

Демократическая партия «Миллий тикланиш»;

Социал-демократическая партия «Адолат»;

Экологическая партия Узбекистана.

8 мая на встрече с главами палат Олий Мажлиса (парламента), политических партий, органов судебной и исполнительной власти, а также представителей общественности, посвященной итогам референдума, Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение досрочных президентских выборов.

Позднее в тот же день он подписал указ, согласно которому досрочные выборы назначены на 9 июля 2023 года.

Последние на данный момент президентские выборы в Узбекистане прошли 24 октября 2021 года. Кандидатами были выдвиженцы от всех пяти партий. По данным ЦИК, в голосовании участвовало 80,4% от общего числа избирателей. Шавкат Мирзиёев одержал победу, набрав 80,12% голосов.