В Кремле объяснили отсутствие Лукашенко на совместном завтраке лидеров стран 9 мая

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на неформальном завтраке в Кремле после парада Победы 9 мая, передает «КоммерсантЪ».

По словам Пескова, отсутствие главы республики было связано с необходимостью его отъезда на праздничные мероприятия в Минск.

«Вы знаете, что у него были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать»,— сказал он в ответ на вопрос «Ъ FM». Представитель Кремля добавил, что ему «было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье» Александра Лукашенко.

На параде Победы в Москве в этом году присутствовали лидеры семи стран: президенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении. После парада они вместе с Владимиром Путиным возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Затем состоялся неформальный завтрак в Кремле. Однако Лукашенко после окончания покинул Москву и поспешно улетел в Минск. В некоторых СМИ ходили слухи о том, что у него якобы проблемы со здоровьем, что и стало причиной отъезда.

Позже 9 мая президент Белоруссии появился в Минске, где возложил венок к монументу на площади Победы. Во время дальнейшей праздничной церемонии Лукашенко не выступал с речью. Это по поручению главы государства сделал министр обороны страны Виктор Хренин.

Помимо Александра Лукашенко на неформальном завтраке также отсутствовал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев заявил, что «8 мая вечером президент Жапаров принимал участие в неформальном ужине для лидеров стран СНГ. На следующий день после завершения парада на Красной площади кыргызская делегация направилась на следующее мероприятие в рамках официального визита - переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным», - сказал он.