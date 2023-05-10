Страны ОТГ создали Географический совет Тюркских государств

Соглашение о создании Географического совета Тюркских государств подписали представители географических обществ Азербайджана, Венгрии,

CentralAsia (UZ) - Географические сообщества Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии подписали соглашение о создании Географического совета Тюркских государств (ГСТГ). Как сообщает «Казинформ», подписание соответствующего документа состоялось 8 мая в Ташкенте.

Штаб-квартира организации будет находиться в столице Узбекистана, а представитель этой республики Ойбек Норинбаев избран генеральным секретарем совета сроком на три года.

Отмечается, что основной задачей ГСТГ является укрепление сотрудничества тюркоязычных стран в следующих направлениях:

сферы инноваций;

экология;

туризм;

культурно-гуманитарные области.

«Главная цель Совета — объединение усилий по проведению совместных действий в области географии, краеведения и смежных наук, а также широкое распространение научных достижений в этой области, выявление проблем охраны природы и активное участие в их устранении», — резюмировал Ойбек Норинбаев.

Председатель правления Республиканского общественного объединения QazaqGeography Орман Нурбаев рассказал, что совет создан по инициативе казахстанской стороны, выдвинутой в прошлом году. По его словам, сегодня назрел вопрос по выработке конструктивных решений в вопросах климата, водных ресурсов, экологического туризма и углеродной нейтральности (сокращение выбросов углекислого газа и его аналогов в процессе производственной деятельности).

«Для этого мы предлагаем в рамках нашего совета создать Тюркскую академию для обучения подрастающего поколения основам экологического образования, экомышления и т.д. А также создать Turkic Heritage по изучению сохранению нашего общего историко-культурного тюркского наследия», — заявил Орман Нурбаев.

В октябре 2009 года была создана Организация тюркских государств (ОТГ), ранее называвшаяся Советом сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). На данный момент в нее входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия.

В марте текущего года сообщалось, что под эгидой организации будет создан инвестиционный фонд стран ОТГ с уставным капиталом в размере $500 млн.