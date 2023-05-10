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Глава МИД Украины заявил, что успех контрнаступления не предопределен
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) -  Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что успех контрнаступления не предопределен. А также он допускает, что оно станет не последним.

Кулеба заявил в интервью Bild, что в Украине пока не знают, что выйдет из контрнаступления.

«Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то в конце вы скажете: да, оно было последнее, а если нет, то это означает, что надо готовиться к следующему контрнаступлению», - сказал министр.

Ранее о том, что контрнаступление может растянуться на месяцы, говорил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

А глава Минобороны Украины Алексей Резников призывал не ждать «чего-то грандиозного».

При этом он добавил, что от успеха контрнаступления ВСУ будет зависеть будущая поддержка Украины.

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