Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на авиарейсы. Президент Грузии назвала это провокацией

- Азия и мир, политика
- 17:51, 10 мая 2023
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- Обновлено: 17:54, 10 мая 2023
CentralAsia (CA) - Визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой инфомации.
Для въезда в Россию гражданам Грузии понадобится документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Грузии, дипломатического или служебного паспорта, а также паспорта моряка. Для въезда в Россию с целью работы или обучения на срок более трех месяцев виза будет по-прежнему требоваться.
Командированным в качестве сотрудников в Секцию интересов Грузии в посольстве Швейцарии и членам их семьи потребуется виза сроком на три месяца. После аккредитации они смогут въезжать в Россию без виз.
Владимир Путин также отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Запрет ввели в 2019 году. Меру ввели в ответ на протесты против появления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.
В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что упразднение Россией визового режима для граждан Грузии, а также отмена запрета на прямые рейсы между странами неприемлемы из-за ситуации в Украине. Она назвала решение Владимира Путина провокацией.
«Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!» — написала она в Twitter.