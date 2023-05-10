Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на авиарейсы. Президент Грузии назвала это провокацией

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CentralAsia (CA) - Визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой инфомации.

Для въезда в Россию гражданам Грузии понадобится документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Грузии, дипломатического или служебного паспорта, а также паспорта моряка. Для въезда в Россию с целью работы или обучения на срок более трех месяцев виза будет по-прежнему требоваться.

Командированным в качестве сотрудников в Секцию интересов Грузии в посольстве Швейцарии и членам их семьи потребуется виза сроком на три месяца. После аккредитации они смогут въезжать в Россию без виз.

Владимир Путин также отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Запрет ввели в 2019 году. Меру ввели в ответ на протесты против появления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что упразднение Россией визового режима для граждан Грузии, а также отмена запрета на прямые рейсы между странами неприемлемы из-за ситуации в Украине. Она назвала решение Владимира Путина провокацией.

«Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!» — написала она в Twitter.