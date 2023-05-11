Китайский Чунцин будет сотрудничать в проектах развития Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Чунцин, один из крупных городов Китая, центр автомобилестроения, технологий и финансов в стране, согласился сотрудничать в проектах развития Улан-Батора. 9 мая АО «Корпорация развития города Улан-Батор» и Чунцинская федерация промышленности и торговли подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве.

Генеральный менеджер Chongqing Qianyi Trading Co., LTD Ли Вэньцзюнь сообщил, что они поставят необходимое оборудование и технику для коммунальных служб Улан-Батора. Китайская сторона окажет необходимую финансовую поддержку для лизинга и приобретения оборудования.

«В рамках этого сотрудничества мы обновим городской и коммунальный парк автомобилей и техники. Суть в том, чтобы провести эту работу совместно с зарубежным и отечественным бизнесом и инвесторами, не нагружая бюджет. Такая возможность. открывается сегодня», — сказал исполнительный директор Корпорации развития города Улан-Батора Баярчимэг Нанзад. «Рабочая группа составит план поиска источников финансирования на основе меморандума. Так как решить ее на 100 процентов за счет городского бюджета не представляется возможным, модернизацию оборудования коммунального хозяйства и других отраслей города, мы предложили компаниям-членам Чунцинской федерации промышленности и торговли произвести предоплату и поставку по лизингу».

Чунцин — один из четырех городов страны, находящихся под непосредственным управлением правительства Китая. Это высокоразвитый промышленный, финансовый и технологический центр. Есть перспективы сотрудничества с Чунцином, поскольку город зеленого производства и его оборудование производятся с использованием передовых технологий и умных решений. Мэр Улан-Батора посетил этот город и договорился о сотрудничестве в сфере поддержки инвестиций и экономического развития Улан-Батора.

Заместитель председателя Чунцинской федерации промышленности и торговли Хун Чжунджин подчеркнул: «Наше сотрудничество начинается на основе братских отношений между Улан-Батором и Чунцином, а также визита мэра Улан-Батора Сумъяабазара Долгорсурэн в Чунцин в феврале этого года». Он сообщил, что они поставят разбрызгиватели воды, уборочные машины, необходимые для коммунального хозяйства Улан-Батора, и электрические автобусы для общественного транспорта.

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