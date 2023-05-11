Монгольские горняки приняли участие во II Азиатском саммите по инновациям в горнодобывающей промышленности в Пекине

CentralAsia (MNG) - 9-10 мая в Пекине прошел 2-й Азиатский саммит по инновационному развитию горнодобывающей промышленности. В саммите принимают участие представители посольства Монголии в Китае, Монгольской национальной торгово-промышленной палаты и Монгольской горнодобывающей ассоциации.

Исполнительный директор Монгольской национальной торгово-промышленной палаты Дуурэн Тумэнжаргал выступил с докладом «Роль транспорта и логистики в развитии горнодобывающей промышленности», представив экономический коридор, возможности экспорта угля и возможности для сотрудничества, и пригласил потенциальных инвесторов . Исполнительный директор Монгольской горнодобывающей ассоциации Г. Эрдэнэтуя представил текущую ситуацию и ограничения горнодобывающего сектора страны. С китайской стороны в мероприятии приняли участие более 600 представителей крупных компаний, биржевых и финансовых экспертов, а некоторые монгольские горнодобывающие компании представили свои проекты по строительству единого транспортно-логистического терминала, увеличению пропускной способности портов и реализации их через государственно-частную партнерство.

Монгольская национальная торгово-промышленная палата и Комитет горнодобывающей промышленности Китайско-Азиатской ассоциации экономического развития подписали Меморандум о сотрудничестве.

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