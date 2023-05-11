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Оборудование для проверки документов из Германии передано Иммиграционному агентству Монголии

CentralAsia (MNG) -  Международное сотрудничество имеет решающее значение для эффективной борьбы с использованием поддельных документов в международных пассажирских перевозках. В течение последнего десятилетия Федеральная полиция Германии и Иммиграционное агентство Монголии сотрудничают в этой области.

В рамках сотрудничества Федеральная полиция Германии регулярно проводит обучение монгольских специалистов. В поддержку этого тренинга г-жа Регина Рутенберг, временный поверенный в делах посольства Германии, передала Генеральному директору Иммиграционного агентства Монголии Ууганбаяр Нэргуй специализированное и высококачественное оборудование для проверки документов.

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