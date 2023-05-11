Путин подписал указ о начале военных сборов

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан, которые пребывают в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Два пункта указа носят гриф «для служебного пользования». В публичной части нет данных о сроках этих сборов и о числе людей, которых на них призовут.

В указе уточняется, что запасники будут проходить военные сборы в Вооруженных силах (ВС) России, войсках национальной гвардии, а также органах госохраны и федеральной службы безопасности.

Правительству страны и органам исполнительной власти субъектов России необходимо обеспечить выполнение мероприятий, которые связаны с призывом граждан для прохождения сборов. Указ вступает в силу со дня опубликования.

С 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля, следует из указа президента. В вооруженные силы планируется набрать 147 тыс. человек. Набирать будут россиян в возрасте 18–27 лет.

В Генштабе заявили, что военнослужащих по призыву не будут направлять в зону военных действий. В этом году оповещать призывников впервые будут в электронном виде.