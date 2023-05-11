В Грузии прошел митинг против прямого авиасообщения и отмены виз с Россией (видео)

CentralAsia (CA) - В Тбилиси прошел митинг против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Также участники акции выступают против безвизового режима между странами. Об этом сообщает грузинское издание Formula News.

Организаторами акции выступили представители оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение», основанной бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили. Представители организации отметили, что решением о возобновлении авиасообщения и отмене виз российский президент Владимир Путин «фактически объявил Грузию своей губернией».

В акции, проходившей у здания грузинского МИД, участвовало порядка 50 человек. Участники митинга вышли на улицу с плакатами с критикой российской власти и руководства Грузии.

Ранее, 10 мая, Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе уточнили, что российские авиакомпании будут осуществлять еженедельно семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что упразднение визового режима является провокацией. По ее мнению, такое решение неприемлемо из-за ситуации в Украине. «Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — написала она в Twitter.