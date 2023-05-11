В столицу Пакистана ввели войска из-за беспорядков

CentralAsia (CA) - Кабинет министров Пакистана одобрил ввод армии в столицу Исламабад из-за протестов, сообщает Al Jazeera.

«В город была вызвана армия. Войска достигают разных мест. Полицейские рейнджеры и пакистанская армия находятся на месте для поддержания общественного порядка», — говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

Также в среду на совещании под руководством премьер-министра Шехбаза Шарифа кабмин рекомендовал предъявить обвинения арестованным за поджоги и акты насилия в соответствии с антитеррористическими законами страны.

В результате протестов и беспорядков пострадали более 140 полицейских и должностных лиц, арестованы около 1400 человек по обвинению в причастности к «вандализму, насилию и поджогам» государственных и частных учреждений в восточной провинции. Агентство Reuters сообщает, что в ходе беспорядков погибли минимум пять человек.

Полиция Исламабада призвала прекратить «подстрекательство», а женщинам и детям воздержаться от поездок. Армия же предупреждает протестующих, что дальнейшие нападения на военные или правоохранительные органы, государственные объекты и имущество «будут встречены суровым возмездием».

9 мая был задержан, а впоследствии арестован на восемь дней экс-премьер страны и лидер оппозиции Имран Хан по обвинению в мошенничестве. Правительственные чиновники утверждают, что Хан и его жена получили землю стоимостью в миллионы долларов в качестве взятки от магната недвижимости через благотворительный фонд.

После задержания Хана в Пакистане начались массовые протесты.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что «партия Хана и ее руководство нанесли ущерб конфиденциальной государственной и частной собственности». Он также предупредил сторонников Имрана Хана о суровых последствиях, если они нарушат закон.

Имран Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 по 2022 годы. В апреле прошлого года был смещен с поста, против него завели больше 50 уголовных дел, в том числе о коррупции и терроризме.