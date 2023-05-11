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Глава МИД Монголии посетит Чехию

CentralAsia (MNG) -  С 11 по 12 мая министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх совершит рабочий визит в Чешскую Республику, сообщает пресс-служба МИД Монголии.

В рамках визита глава МИД проведет переговоры с министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липавским и обсудит вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Также встретится с председателем Сената Чехии, вице-премьером и министром промышленности и торговли.

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