Глава МИД Монголии посетит Чехию

CentralAsia (MNG) - С 11 по 12 мая министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх совершит рабочий визит в Чешскую Республику, сообщает пресс-служба МИД Монголии.

В рамках визита глава МИД проведет переговоры с министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липавским и обсудит вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Также встретится с председателем Сената Чехии, вице-премьером и министром промышленности и торговли.

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