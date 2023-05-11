Экспорт угля Монголии увеличился на 15,7 млн тонн

CentralAsia (MNG) - С начала года Монголия экспортировала более 19 млн тонн угля.

По данным Министерства горнодобывающей промышленности, экспорт угля из Монголии превысил 19 миллионов тонн.

С 28 апреля по 4 мая 4286 транспортных средств и 1045 контейнеров экспортировали в общей сложности 590,9 тыс. тонн угля, что на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года Монголия добыла 19,774.7 тыс. тонн угля, что увеличило экспорт угля на 15,742 тыс. тонн или в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Монголия планирует продавать 50-60% своего угля через биржевую биржу, заявил в апреле министр горнорудной и тяжелой промышленности Ганбаатар Жамбал.

Монголия планирует продать 12 миллионов тонн угля до 1 июля 2023 года через фондовую биржу. Ежегодную продажу угля планируется увеличить с 50% до 60% к 2024 году. Весь уголь будет продаваться через фондовую биржу уже в 2025 году.

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