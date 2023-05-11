ЦИК Узбекистана объявил начало кампании по выборам президента

CentralAsia (UZ) - Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 10 мая утвердила решение об объявлении с этого дня начала кампании по досрочным выборам президента, которые назначены на 9 июля, передает «Газета.uz».

Как сообщил на заседании заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров, партии должны обратиться с заявлением о регистрации своих полномочных представителей до 13 мая и подать документы на участие в выборах до 15 мая.

Выдвижение кандидатов партиями запланировано на 17 мая — 1 июня. Документы о регистрации кандидатов должны быть поданы в ЦИК до 2 июня. Регистрация должна завершиться 6 июня.

Право на выдвижение кандидата в президенты имеют только политические партии. В Узбекистане зарегистрировано пять партий.