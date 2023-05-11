Генсек МИД Катара встретился с послом Монголии

CentralAsia (MNG) - Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Его Превосходительство д-р Ахмед бин Хассан Аль Хаммади вчера встретился с послом Монголии (по совместительству) в Катаре Его Превосходительством Сэргэлэном Пурэв.

В ходе встречи они обсудили сотрудничество и отношения между двумя странами. Об этом сообщило ИА The Peninsula Qatar.

В 2023 году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Катаром.

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