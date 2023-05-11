ЧВК «Вагнер» продолжит наступление в Бахмуте, - Пригожин

- Азия и мир, политика
- 12:11, 11 мая 2023
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- Обновлено: 12:18, 11 мая 2023
CentralAsia (CA) - Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК продолжают наступление в Бахмуте. При этом он подчеркнул, что ждет от Минобороны России решения по выдаче боеприпасов и вооружения ЧВК «Вагнер» «в необходимом количестве». Ранее он заявил, что бойцы ЧВК покинут город, если проблема снарядного голода не будет решена.
«ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Бахмуте и ожидает решения по выдаче боеприпасов и вооружения в необходимом количестве»,— приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Также основатель ЧВК пояснил, что эффективность наступательных действий «Вагнера» на Бахмутском направлении в последнее время снизилась. Более того, по словам Пригожина, существует серьезный риск окружения ЧВК «Вагнер» в Бахмуте в результате провала флангов. «Фланги уже трещат и проваливаются»,— добавил он.
В случае отсутствия необходимого количества боеприпасов вооруженные силы Украины получат существенное преимущество и «начнут уничтожать ЧВК «Вагнер», добавил Пригожин.
5 мая Евгений Пригожин объявил, что 10 мая бойцы его ЧВК покинут позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов и высоких потерь, а также раскритиковал Минобороны РФ.
9 мая Пригожин рассказал, что президент Владимир Путин узнал о снарядном голоде у ЧВК «Вагнер» и распорядился «обеспечить полностью всю потребность». Однако, по словам Евгения Пригожина, ЧВК получила только 10% запрашиваемого количества боеприпасов. При этом он пояснил, что в ближайшие дни покидать позиции на бахмутском направлении бойцы «Вагнера» не намерены. По его оценкам, в городе осталось занять два километра территории.