ЧВК «Вагнер» продолжит наступление в Бахмуте, - Пригожин

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CentralAsia (CA) - Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК продолжают наступление в Бахмуте. При этом он подчеркнул, что ждет от Минобороны России решения по выдаче боеприпасов и вооружения ЧВК «Вагнер» «в необходимом количестве». Ранее он заявил, что бойцы ЧВК покинут город, если проблема снарядного голода не будет решена.

«ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Бахмуте и ожидает решения по выдаче боеприпасов и вооружения в необходимом количестве»,— приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Также основатель ЧВК пояснил, что эффективность наступательных действий «Вагнера» на Бахмутском направлении в последнее время снизилась. Более того, по словам Пригожина, существует серьезный риск окружения ЧВК «Вагнер» в Бахмуте в результате провала флангов. «Фланги уже трещат и проваливаются»,— добавил он.

В случае отсутствия необходимого количества боеприпасов вооруженные силы Украины получат существенное преимущество и «начнут уничтожать ЧВК «Вагнер», добавил Пригожин.

5 мая Евгений Пригожин объявил, что 10 мая бойцы его ЧВК покинут позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов и высоких потерь, а также раскритиковал Минобороны РФ.

9 мая Пригожин рассказал, что президент Владимир Путин узнал о снарядном голоде у ЧВК «Вагнер» и распорядился «обеспечить полностью всю потребность». Однако, по словам Евгения Пригожина, ЧВК получила только 10% запрашиваемого количества боеприпасов. При этом он пояснил, что в ближайшие дни покидать позиции на бахмутском направлении бойцы «Вагнера» не намерены. По его оценкам, в городе осталось занять два километра территории.