В Улан-Баторе ожидается падение цен на квартиры

CentralAsia (MNG) - Центр развития строительства представил информацию о возрождении строительной отрасли и цен на жилье в ходе пресс-конференции. Основатель Barilga.mn Г.Батсух сказал: «Рост и спад строительной отрасли отстает от роста и спада экономики. Во время пандемии был небольшой скачок, и строительные работы так и не начались. Тем не менее, строительные работы в настоящее время начинаются и восстанавливаются с этого месяца.

Во время пандемии спрос на жилье и недвижимость увеличился благодаря 10-миллиардной программе стимулирования экономики, увеличению суммы ипотечных кредитов и притоку наличности. Соответственно выросли цены на новые и старые квартиры. Нет никакого регулирования, чтобы контролировать это, так как есть вторичная торговля на рынке недвижимости. Что касается граждан, то они несут ответственность за рост и падение цен по принципу спроса и предложения».

Цены на строительные материалы выросли в среднем на 85 процентов во время пандемии. На эту сумму увеличились и расходы бюджета, поэтому цена нового жилья однозначно выросла. Есть также компании, которые подняли цены на строительство новых домов. В 2023 году сумма ипотечного кредита снизилась, и там была проведена денежно-кредитная политика по сокращению наличности в экономике. Соответственно снижаются цены на квартиры и недвижимость.

Г.Батсух сказал: «Можно понять, что ожидается падение цен на квартиры, так как цены на импортные строительные материалы снижаются».

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