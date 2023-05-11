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В небе над Японией заметили «огненные шары». Видео

CentralAsia (CA) -  Жители японской префектуры Окинава вечером 10 мая увидели в небе неизвестные объекты, похожие на огненные шары или метеориты, сообщает телеканал TBS.

Эти предметы были видны из разных частей региона. Они ярко светились и летели по небу несколько секунд. Один из очевидцев рассказал, что видел, как «метеорит» горел около 20 секунд, а затем исчез в вечернем небе.

По данным Окинавской метеорологической обсерватории, пока никаких погодных аномалий подтверждено не было. В Министерстве обороны Японии заявили, что не имеют информации о запуске военных разведывательных спутников из Северной Кореи.

В свою очередь, портал Weathernews отмечает, что траектория движения объектов была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора.

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