экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Президент Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» заявил, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления против России, поскольку военные все еще нуждаются в обещанной западной помощи.

«С тем, что мы имеем, мы можем идти вперед и быть успешными, но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени», - сказал он.

Зеленский назвал боевые бригады, которые обучались в частности странами НАТО, «готовыми», но сказал, что армия все еще нуждается в «некоторых вещах», в том числе бронетехнике, которая «прибывает партиями».

Президент также выразил уверенность, что украинские военные смогут продвинуться вперед, предупредив о рисках «замороженного конфликта», на который, по его словам, «рассчитывает Россия».

Сообщается, что в течение последних недель украинская власть пыталась уменьшить ожидания прорыва, как публично, так и в частных разговорах.

Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности, заявил «Би-би-си», что лидеры Украины «понимают, что им нужен успех», но это наступление не следует рассматривать как «серебряный шар» в войне.

Как пишет издание, для Киева любой результат, который разочарует Запад, может означать уменьшение военной поддержки и давление на переговоры с Россией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com