Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» заявил, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления против России, поскольку военные все еще нуждаются в обещанной западной помощи.

«С тем, что мы имеем, мы можем идти вперед и быть успешными, но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени», - сказал он.

Зеленский назвал боевые бригады, которые обучались в частности странами НАТО, «готовыми», но сказал, что армия все еще нуждается в «некоторых вещах», в том числе бронетехнике, которая «прибывает партиями».

Президент также выразил уверенность, что украинские военные смогут продвинуться вперед, предупредив о рисках «замороженного конфликта», на который, по его словам, «рассчитывает Россия».

Сообщается, что в течение последних недель украинская власть пыталась уменьшить ожидания прорыва, как публично, так и в частных разговорах.

Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности, заявил «Би-би-си», что лидеры Украины «понимают, что им нужен успех», но это наступление не следует рассматривать как «серебряный шар» в войне.

Как пишет издание, для Киева любой результат, который разочарует Запад, может означать уменьшение военной поддержки и давление на переговоры с Россией.