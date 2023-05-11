В Пакистане напали на резиденцию действующего премьера после задержания предыдущего. Видео

CentralAsia (CA) - Сторонники задержанного бывшего премьера Пакистана Имрана Хана напали на резиденцию нового главы правительства Шехбаза Шарифа в Лихоре, сообщает NDTV.

По данным полиции, более 500 сторонников оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» (политическая партия «Движение за справедливость») рано утром 10 мая пришли к резиденции премьер-министра в район Модель Таун в Лахоре и подожгли припаркованные там автомобили.

«Они также бросили в дом премьера зажигательные бомбы», - сообщил старший офицер полиции Пенджаба.

По словам полицейского, в момент нападения злоумышленников в доме премьер-министра находились только охранники. Они также подожгли полицейский пост.

«Когда туда прибыл большой контингент полиции, протестующие ушли», - сказал он.

Прежде чем добраться до резиденции премьер-министра, толпа напала на секретариат правящей партии в Модельтауне, сожгла припаркованные там автомобили. Они также подожгли барьеры. Кроме того, протестующие подожгли дом командира корпуса в Лахоре, разграбив его.

Отмечается, что в тот же день в Пакистане арестовали вице-председателя оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф», экс-главу МИД страны Махмуда Куреши за подстрекательство и организацию протестов, которые продолжаются в стране третий день подряд.

«Полиция Исламабада только что арестовала Шаха Мехмуда Куреши, забрав его из представительства региона Гилгит-Балтистан в Исламабаде», - говорится в сообщении партии.

Полиция сообщила, что за последние два дня протестующие подожгли 14 правительственных зданий и 21 полицейскую машину в Пенджабе.

Протесты в Пакистане начались во вторник вечером после задержания экс-премьера, лидера «Техрик-и-Инсаф» Имрана Хана сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу «Аль-Кадир».

По версии следствия, политик вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания «Университета Аль-Кадир» и своими действиями нанесли ущерб госбюджету на 50 млрд рупий (более $173 млн). В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней.

Помимо Хана полиция Пакистана задержала вице-премьеров «Техрик-и-Инсаф» Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара.

Вскоре после задержания Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране. В ответ власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а также столицу Пакистана, где проходят наиболее сильные протесты.