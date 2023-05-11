Узбекистан лидирует по числу приехавших в Россию трудовых мигрантов

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CentralAsia (UZ) - В первом квартале 2023 года в Россию въехали почти 1,3 млн иностранцев, отметивших целью визита «работу». Почти половина из них узбекистанцы, следует из данных Федеральной службы безопасности РФ, опубликованных на портале государственной статистики.

Согласно сведениям ФСБ, в январе-марте больше всего трудовых мигрантов въехали в Россию из следующих стран:

Узбекистан — 630 859 человек;

Таджикистан — 349 357;

Кыргызстан — 172 591;

Армения — 47 337;

Казахстан — 34 783;

Азербайджан — 28 690;

Китай — 10 528.

Туркменистан не вошел в список лидеров. За отчетный период из этой республики на заработки в Россию приехали всего 996 мигрантов.

Отмечается, что количество трудовых мигрантов, въехавших в РФ в первом квартале текущего года — около 1,3 млн человек — в 1,6 раза превышает аналогичные показатели за три первых месяца прошлого года.

Тогда, по официальным данным, границу страны пересекли свыше 840 тысяч иностранцев, указавших «работу» как цель визита.

По информации ФСБ, за весь 2022 год на заработки в Россию въехали около 3,5 млн иностранных граждан против 2,6 млн в 2021-м, когда еще действовали ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

В прошлом году в топ-5 списка также были представлены почти все постсоветские республики Центральной Азии: Узбекистан — свыше 1,45 млн, Таджикистан — почти 987 тысяч, Кыргызстан — более 562 тысяч и Казахстан — около 164 тысяч человек.