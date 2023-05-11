В Иране двух мужчин повесили «за богохульство»

CentralAsia (CA) - В иранской тюрьме «Арак» повесили двоих заключенных — Юсефа Мехрада и Садроллу Фазели Заре. Как пишет 8 мая издание The Guardian со ссылкой на заявление судебных властей Исламской республики, они были признаны виновными «в оскорблении пророка Мухаммеда и пропаганде атеизма».

Отмечается, что мужчин арестовали еще в мае 2020 года по обвинению в причастности к Telegram-каналу под названием «Критика суеверий и религии». Правда, не уточняется, когда состоялся суд и был вынесен смертный приговор.

При этом издание указывает, что количество смертных казней в Иране резко возросло после массовых антиправительственных акций, которые прокатились по стране осенью прошлого года. Поводом для протестов стали жесткие трактовки ислама, которые власти после Исламской революции 1979 года навязывают иранскому обществу.

По данным правозащитных организаций, с начала текущего года в стране уже были приведены в исполнение 203 смертных приговора. Для сравнения — в прошлом году в Иране состоялись не менее 582 казней, а в 2021 году — 333.

Как минимум четыре человека были приговорены к смертной казне в конце прошлого года именно за участие в антиправительственных демонстрациях.

Правозащитники из Amnesty International утверждают, что Иран занимает второе место по количеству смертных приговоров после Китая, где ежегодно, по независимым оценкам, казнят тысячи человек.