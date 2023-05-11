В Казахстане рассказали, что ждет канцелярию экс-президента Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Что будет с канцелярией экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, рассказал спикер сената Маулен Ашимбаев, передает Тengrinews.kz.

В кулуарах заседания сената журналисты поинтересовались у Ашимбаева, нужна ли сегодня канцелярия Назарбаеву, ведь на ее содержание выделены миллиарды тенге.

«Насколько я знаю, сумма для содержания канцелярии была уменьшена. Однако я не могу сказать, на сколько именно. Количество людей, работающих там, также было резко сокращено. В этом отношении когда будем рассматривать бюджет, скорее всего, рассмотрим вопрос финансирования.

Там по сравнению с прошлыми годами работает не так много людей, и сейчас нет также крупных функций», - ответил Ашимбаев.

Он привел в пример практику зарубежных стран, где у экс-президентов есть библиотеки и такие же канцелярии.

«Например, мы часто смотрим примеры западных стран, США. Там есть библиотеки, музеи и небольшие аппараты экс-президентов. Это общая тенденция в развитых странах. Если он продолжает работать, у него могут быть бумаги и книги, 1-2 помощника. Может, его должны сопровождать люди. Так что здесь мы сами ничего не придумывали. Это тренд западных стран. Мы должны учиться этому», - подчеркнул спикер сената.

Как добавил Ашимбаев, речь не идет об учреждении с миллиардным финансированием, широкими функциями, работой с государственными органами, как было ранее.

«Я думаю, что в будущем мы обсудим бюджет с Министерством финансов в связи с финансовыми проблемами» - заключил он.

Ранее заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил о том, что финансирование канцелярии первого президента сократят в Казахстане.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения