В Пакистане жертвами беспорядков стали по меньшей мере восемь человек

CentralAsia (CA) - В Пакистане в беспорядках, которые начались после задержания бывшего премьер-министра Имрана Хана, за два погибли не менее восьми человек, пишет Dawn. Еще 290 человек получили травмы. Задержаны не менее 1900 протестующих.

Из соображений безопасности усилено присутствие военных в провинциях Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва, а также в Исламабаде.

Имран Хан был задержан и арестован 9 мая на 8 дней. Его арест вызвал протесты его сторонников, которые вылились в стычки с полицией, поджоги и беспорядки.

10 мая столкновения в стране продолжались в течение всего дня, были повреждены некоторые административные здания, протестующие поджигали полицейские участки в Исламабаде и Лахоре, офис «Радио Пакистана» в Пешаваре и автомобили скорой помощи, которые вывозили раненых.

Против Имрана Хана расследуют несколько уголовных дел. В частности, его подозревают в получении подарков от иностранных лидеров и незаконном обогащении на этом. После мартовских столкновений между его сторонниками и полицейскими на бывшего премьера завели дело о терроризме.

Хан был отстранен от должности премьера в апреле 2022 года по итогам вотума недоверия.