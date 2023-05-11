Узбекистан решил бороться с бедностью на основе китайского опыта

- Узбекистан, общество
- 16:28, 11 мая 2023
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CentralAsia (UZ) - На основе китайского опыта в одном из районов каждой области Узбекистана будет реализована программа по выведению из бедности. Такое решение было озвучено на презентации мер по сокращению бедности и повышению занятости, представленной 10 мая президенту республики Шавкату Мирзиёеву, сообщает его пресс-служба.
Уточняется, что для изучения опыта КНР в этой стране недавно побывала делегация чиновников из Узбекистана, которых ознакомили с новыми подходами решения проблемы.
Известно, что специалисты из Китая привлечены к работе Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана. Однако неясно, сколько иностранцев будет помогать местным госслужащим и на каких должностях они трудятся в ведомстве.
Также нет подробной информации о «китайском опыте», на основе которого внедрят экспериментальную программу. Но сообщается, что при реализации проекта особое внимание власти уделят улучшению дорожно-транспортной, энергетической, коммуникационной и туристической инфраструктуры, развитию малых и средних городов, индустриализации махаллей в районах с высоким уровнем бедности.
На презентации детально был рассмотрен вопрос развития семейного предпринимательства. Отмечалось, что с этой целью:
выделено 15 трлн сумов ($1,3 млрд) льготных кредитов и субсидий;
распределено 200 тысяч гектаров земли для занятия сельским хозяйством;
организовано около 300 тысяч субъектов бизнеса;
расширена деятельность 20 тысяч предприятий.
Благодаря усилиям государства, в 2022 году из бедности выведен миллион человек.
При этом в Узбекистане продолжат поддерживать бизнесменов и стимулировать их к созданию новых рабочих мест.
«На предприятиях будут создаваться моноцентры. Государство наряду с выделением необходимых средств на обучение работников предоставит преференции для доступа к инфраструктуре, кредитам, в налоговых и других вопросах. Предприниматель, в свою очередь, обеспечит малообеспеченное население доходной работой», — говорилось на презентации.
В 2023 году на развитие семейного предпринимательства Узбекистан выделит 13 трлн сумов ($1,1 млрд) кредитов и 1,5 трлн сумов ($131 млн) субсидий.
Отмечалось, что есть 37 видов субсидий, но условия оказания поддержки одинаковы для всех и не учитывают особенности жителей. В связи с чем предложено изменить порядок выделения средств, предусмотрев индивидуальный подход к каждой малообеспеченной семье.
О привлечении китайских специалистов к борьбе с бедностью в Узбекистане Мирзиёев говорил в январе текущего года. Тогда же президент напомнил, что в республике сокращение бедности выведено на уровень государственной политики, и заявил о необходимости в 2023 году обеспечить занятость 5 млн человек и создать 2 млн постоянных рабочих мест.
С января 2022 года черта бедности в Узбекистане установлена на уровне 498 тысяч сумов ($46) на человека в месяц или 16,6 тысячи сумов ($1,53) в день.