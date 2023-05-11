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В центре Милана произошел взрыв. Видео
Взрыв в центре Милана
Взрыв в центре Милана

CentralAsia (CA) -  Взрыв произошел в центре Милана. Горят припаркованные автомобили, сообщил телеканал Sky TG24. Как пишет Leggo, по предварительным данным взорвался фургон.

Взрыв произошел рядом с Римскими воротами на площади Золотых медалей около 11:30 по местному времени. Над местом происшествия поднимаются черные клубы дыма.

Пострадали как минимум четыре человека, пишет Corriere della Sera.

Как пишет Corriere della Sera со ссылкой на очевидцев, пожар начался с фургона с кислородными баллонами, которые, вероятно, предназначались для расположенного неподалеку Итальянского ауксологического института. Сначала загорелся один из баллонов, после чего произошел сильный взрыв.

Пожар также охватил четыре автомобиля, припаркованные на улице, соседнюю аптеку и квартиры в соседнем доме. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарная бригада. Карабинеры оцепили район. Школа монахинь и некоторые здания были эвакуированы.

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