30 мигрантов из Узбекистана напали на кафе в Москве

CentralAsia (UZ) - 30 мигрантов из Узбекистана ворвались ночью в кафе «Монро» на востоке Москвы, сообщает Readovka.

По данным издания, они принялись громить заведение, напали на троих сотрудников – одного из них изрезали ножом, второму угрожали пистолетом, сломали ребра, беременную девушку ударили битой по животу, украли телефоны.

Эти же мигранты уже наведывались в кафе, и тогда у них возник конфликт с другими гостями. Как сообщил администратор, тогда они сломали мебель и разбили посуду, за что заплатили штраф и спокойно покинули кафе. Однако сегодня они вернулись вновь, но уже толпой, и устроили погром. Какие причины вызывали такую жестокость – неизвестно, возможно, мигранты решили таким образом отомстить, пишет Readovka.

После расправы над сотрудниками они пытались скрыться и уехали в Подольск, а также другие подмосковные города. Полиция до сих пор поймала не всю банду – было вычислено всего две машины, на которых скрылась часть преступников. Остальных все еще не нашли.