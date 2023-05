Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow c радиусом действия более 250 километров, - CNN

CentralAsia (CA) - Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, предоставив украинским силам новый ударный потенциал большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления против российских войск, сообщили CNN несколько высокопоставленных западных чиновников.

«Великобритания ранее заявляла, что поставит Украине оружие большой дальности, теперь это будет включать в себя некоторое количество ракет Storm Shadow. Британское правительство ясно дало понять, что это всего лишь ответ на преднамеренные нападения России на гражданскую национальную инфраструктуру и является пропорциональным ответом», — заявил CNN западный чиновник.

Storm Shadow — это крылатая ракета большой дальности со скрытными возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км, или 155 миль, это чуть меньше 185-мильной дальности американских армейских тактических ракетных систем класса «земля-земля» или ATACMS, о которых Украина давно просила.

Критически важно, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины. Западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила от правительства Украины заверения в том, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, а не на территории России. Официальные лица Великобритании часто делали публичные заявления о том, что Крым является суверенной территорией Украины, описывая его как «незаконно аннексированный».

Ожидается, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявит в Палате общин, что Великобритания направляет ракеты Storm Shadow в Украину.

Ракета «по настоящему меняет правила игры с точки зрения дальности», заявил CNN высокопоставленный военный представитель США, и дает Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны. Как сообщает CNN, в настоящее время максимальная дальность действия оружия, предоставленного США, для Украины составляет около 49 миль.

Развертывание ракет происходит в то время, когда украинские силы готовятся начать контрнаступление, направленное на отвоевание удерживаемой Кремлем территории в восточной и южной частях страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране все еще нужно «немного больше времени», прежде чем она начнет контрнаступление, чтобы позволить прибыть в страну еще немного обещанной западной военной помощи.

«С [тем, что у нас есть] мы можем идти вперед и добиться успеха», — сказал Зеленский европейским общественным вещателям в интервью, опубликованном в четверг. «Но мы бы потеряем много людей. Я считаю, что это неприемлемо».

«Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени», — добавил он. Среди поставок, которых Украина все еще ожидает, есть бронетехника, в том числе танки, которые, по словам Зеленского, «поступают партиями».

Это не первый раз, когда Великобритания заходит дальше США в вооружениях, которые она готова отправить Украине. Он был первым союзником, объявившим, что отправляет современные западные танки в Украину, в январе пообещав 14 танков Challenge 2, прежде чем США объявили, что вскоре после этого предоставят танки M-1 Abrams.

Ранее в этом году премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал понять, что Великобритания рассматривает возможность отправки оружия большой дальности.

«Мы должны помочь Украине защитить ее города от российских бомб и иранских беспилотников, — сказал Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля. — И именно поэтому Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большей дальности».

А ранее в этом месяце британское правительство опубликовало уведомление о закупках через Международный фонд для Украины. В уведомлении говорилось, что Великобритания приглашает к выражению заинтересованности в покупке ракет или ракет дальнего радиуса действия к 4 мая, а с потенциальными поставщиками свяжутся через месяц. В уведомлении указывалось «ракеты или реактивные снаряды с дальностью 100–300 км: наземный, морской или воздушный запуск. Полезная нагрузка 20-490 кг».

Официальные лица США неоднократно подчеркивали, что они будут продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», и, несмотря на то, что было предоставлено оборудование на десятки миллиардов долларов, страна, находящаяся в состоянии боевых действий, продолжала просить большего, чтобы победить российскую армию, в том числе ракеты большей дальности, такие как ATACMS.

Однако в прошлом году США проявляли осторожность в предоставлении Украине оружия, которое могло бы помочь им нанести удар по территории России. Заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль заявил журналистам в августе, что, по оценке США, Украина «в настоящее время не требует ATACMS для обслуживания целей, которые имеют непосредственное отношение к текущему бою».

По данным MBDA Missile Systems, европейской компании, производящей ракету, Storm Shadow представляет собой «оружие глубокого удара», способное «работать днем и ночью в любую погоду», оснащенное усовершенствованной навигационной системой для обеспечения точности.

«После запуска оружие опускается на высоту, огибающую местность, чтобы избежать обнаружения», — говорится на веб-сайте MBDA. «При приближении к цели его бортовая инфракрасная ГСН сопоставляет изображение цели с сохраненным изображением, чтобы обеспечить точный удар и минимальный побочный ущерб».

Полный перевод статьи CNN «Britain has delivered long-range ‘Storm Shadow’ cruise missiles to Ukraine ahead of expected counteroffensive, sources say».