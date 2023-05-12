Министр Ян Липавски встретился с министром иностранных дел Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский 11 мая 2023 года приветствовал министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх. В ходе встречи министры Чехии и Монголии положительно оценили двусторонние отношения и согласились с необходимостью укрепления торгово-экономического сотрудничества.

«Мы дополнительно обсудим торговое сотрудничество во время следующего заседания Межправительственного объединенного комитета по экономическому сотрудничеству. Оно состоится осенью в Улан-Баторе, и мы сосредоточимся в основном на сырьевой политике и горнодобывающей промышленности», — сказал глава дипломатического представительства Чехии в начало встречи.

Министр Липавски высоко оценил отмену визового режима для чешских туристов в Монголию, а также запуск стипендиальной программы президента Монголии. «Я рад, что Монголия начнет направлять своих студентов в Чешскую Республику по программе стипендий с 2024 года. Я также рад, что Монголия является частью программы чешского правительства для квалифицированных рабочих. Таким образом, граждане Монголии вносят свой вклад в успех Чехии. компаний в мире и получить ценные квалификации и отношения с нашей страной», — сказал министр Липавский.

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