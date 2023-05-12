Монгольские спортсмены отличились на чемпионате WISF в Турции

CentralAsia (MNG) - Всемирная федерация интеллектуального спорта (WISF) успешно организовала чемпионаты по ментальной арифметике, скоростным кубам и Spelling Bee английского в Анталии, Турция, с 7 по 9 мая. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из четырех стран.

Представляя Монголию, одиннадцать спортсменов интеллектуального спорта из Монгольской интеллектуальной академии и начальной школы «Язгуур», реализующей программу академии, успешно соревновались в своих возрастных группах. Команда добилась выдающихся результатов: девять спортсменов заняли первое, второе или третье место в своих категориях, а два спортсмена получили особое признание. Всего команда заработала 12 медалей из 15 возможных.

Так, Монгольская интеллектуальная академия успешно приняла участие в 63-м соревновании по интеллектуальному спорту, проходившем в таких странах, как Америка, Англия, Германия, Индия, Китай, Швеция, Турция, Сингапур, Япония, Корея, завоевала 117 кубков и 1208 медалей, установила много новых мировых рекордов и продолжает успешно продвигать страну на международном уровне.

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