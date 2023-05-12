Монгольский духовный лидер посетит первый публичный показ «Буддийские Медицины» в Arts Picturehouse Cambridge

CentralAsia (MNG) - Кембриджскую премьеру фильма о монгольском духовном лидере Хамба Ламе Нацагдорже под названием «Буддийские Медицины» Лама посетит во время своего визита в город на следующей неделе.

Фильм «Буддийские Медицины», который будет показан в Arts Picturehouse вечером в следующий вторник (16 мая), рассказывает сэр Бен Кингсли, а режиссером является Бенджамин Джонс из Кембриджа.

В фильме задокументирована деятельность Хамба-ламы Нацагдоржа в различных культурных условиях в отдаленных и малонаселенных районах Монголии, которая наиболее известна Монгольской империей ((1206–1368 гг.), когда Чингисхан был ее объединяющим лидером. 1290 г. На пике своего развития примерно в 1290 году Монгольская империя простиралась от Тихого океана до Средиземного моря. Кочевой образ жизни в стране был задокументирован археологическими свидетельствами 3500 г. до н.э.

Буддизм в Монголии начался с обращения императоров династии Юань (1271–1368) в тибетский буддизм. Монголы вернулись к шаманским традициям после распада Монгольской империи, но буддизм возродился в 16 и 17 веках.

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