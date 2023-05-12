Улан-Батор стал 156-м членом Всемирной ассоциации туристических городов

CentralAsia (MNG) - Заместитель мэра столицы З. Төмөртөмөө, отвечающий за социальный сектор, экологическое развитие и загрязнение воздуха и окружающей среды, и Д. Батсух, начальник столичного департамента туризма, принимают участие в саммите Всемирной ассоциации туристических городов, который проходит в Чанше. Китай.

На открытии встречи выступили секретарь Всемирной федерации туризма Ян Шо, постоянный представитель ООН в Китае Сиддхарт Чаттерджи, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и заместитель губернатора столицы З. Төмөртөмөө. По этому случаю Улан-Батор, столица Монголии, получил сертификатом о том, что он стал 156-м членом Всемирной ассоциации туризма городов.

WTCF /Всемирная федерация туристических городов/ открыла свою штаб-квартиру в Пекине 15 сентября 2012 года под девизом «Развитие городской жизни посредством туризма». Первоначально созданная с 58 членами, теперь к ней присоединились 146 городов из 73 стран, 218 членов и 73 международных туристических учреждения из шести секторов.

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