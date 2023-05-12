Российские Telegram-каналы сообщили о начале контрнаступления ВСУ. Минобороны РФ опровергло информацию

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CentralAsia (CA) - В некоторых российских провоенных телеграм-каналах вечером 11 мая начала распространяться информация о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ. В частности, сообщалось о прорыве украинских военных в районе Соледара и об операции по окружению россиян в Бахмуте, а также о большом количестве украинских танков близ Харькова, направляющихся к границе с РФ.

Как пишет военкор Евгений Поддубный, ВСУ начали операцию по окружению российских сил на бахмутским направлении, а в районе Соледара силы Киева «при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по два-три танка», смогли «организовать прорыв». По данным журналиста, ВСУ пытаются закрепиться на позициях, обстановку он назвал тяжелой. Позже он добавил, что «противник ведет локальные бои в рамках большого замысла».

Военкор Александр Симонов написал, что в районе Богдановки под Артемовском «прорыв ВСУ оказался успешен».

Поддубный также сообщил, что «товарищи из Харькова» рассказали о движении колонн военной техники ВСУ в течение дня «в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление». «В колоннах танки, САУ, РСЗО, бронемашины с пехотой», — добавил журналист. Он отметил, что в колоннах были танки западного производства. При этом Поддубный подчеркнул, что перемещения техники происходят в районе Харькова, речь не идет о том, что «противник идет наступать на Белгород». О движении танков ВСУ по объездной Харькова также написал военкор Александр Коц.

RT передает, что «из Херсонской области поступает информация о концентрации малых катеров на правом берегу Днепра». По данным телеканала, десантные катера скопились в Бериславе на правом берегу Днепра. Позже это сообщение из телеграмм-канала издания пропало.

WarGonzo (военкор Семен Пегов) сообщает, что ВСУ пошли в атаку под Майорском (поселок находится на северной окраине Горловки в ДНР). Источники телеграм-канала сообщили о «локальных успехах ВСУ на этом участке фронта».

О том, что «контрнаступ Киева начался», написал также в своем телеграмм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, указав, что «противник продолжает давить по флангам Артемовска». Позже он уточнил, что «с ореховского направления парни отписались — активного продвижения противника нет, все в рамках взаимного сожительства», а с «направления Гуляйполя-Пологи друзья пишут, что тоже все в рамках приличия».

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в телеграм-канале, что центр города обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град», выпущено семь ракет. По его данным, пострадали восемь человек, они госпитализированы, один впоследствии умер. Повреждены здания горловского техникума, жилые дома, перебит газопровод.

В свою очередь, Министерство обороны России сообщило, что информация, распространенная в Telegram о «прорывах обороны» российской армии на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствует действительности.

Минобороны утверждает, что общая обстановка в районе проведения военной операции находится под контролем. По его данным, на Запорожском и Херсонском, а также на Купянском направлениях «активные действия не ведутся». Военное ведомство также привело информацию по другим направлениям:

на Красно Лиманском направлении — «отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва»;

на Донецком направлении — «пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск»;

продолжается освобождение западной части Бахмута;

идут «активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки».

«В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Задействована армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. Противник несет существенные потери в живой силе и технике»,— говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.