Состоялась первая встреча почетных консулов ​​Монголии в странах Латинской Америки

CentralAsia (MNG) - Первая встреча почетных консулов Монголии в странах Латинской Америки состоялась 4 мая 2023 года в Панама-Сити.
В мероприятии приняли участие посольство Монголии в Республике Куба, почетный консул в Республике Перу Марко Арика, почетный консул в Восточной Республике Уругвай Игнасио Бартесаги, кандидаты в почетные консулы Монголии в Доминиканской Республике и Панамы.
В ходе встречи почетные консулы обменялись подробными мнениями о мероприятиях и мерах, которые необходимо предпринять в будущем для активного развития сотрудничества между Монголией и Латинской Америкой в сферах торговли, бизнеса, образования, культуры и туризма, а также для защиты правовых права монгольских граждан, принадлежащих консульскому округу. По этому случаю Посол, г-жа Батцэцэг Шагдар вручила печать Почетных консулов Монголии в Перу и Уругвае.