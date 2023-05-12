Состоялась первая встреча почетных консулов ​​Монголии в странах Латинской Америки

CentralAsia (MNG) - Первая встреча почетных консулов ​​Монголии в странах Латинской Америки состоялась 4 мая 2023 года в Панама-Сити.

В мероприятии приняли участие посольство Монголии в Республике Куба, почетный консул в Республике Перу Марко Арика, почетный консул в Восточной Республике Уругвай Игнасио Бартесаги, кандидаты в почетные консулы Монголии в Доминиканской Республике и Панамы.

В ходе встречи почетные консулы обменялись подробными мнениями о мероприятиях и мерах, которые необходимо предпринять в будущем для активного развития сотрудничества между Монголией и Латинской Америкой в ​​сферах торговли, бизнеса, образования, культуры и туризма, а также для защиты правовых права монгольских граждан, принадлежащих консульскому округу. По этому случаю Посол, г-жа Батцэцэг Шагдар вручила печать Почетных консулов ​​Монголии в Перу и Уругвае.

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