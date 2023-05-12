экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ВОЗ отменила режим ЧС в мире из-за оспы обезьян
// WHO/Nigeria Centre for Disease Control

CentralAsia (CA) -  Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенного в августе 2022 года из-за вспышки обезьяньей оспы, передает CNN.

«Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою пятую встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации в общественном здравоохранении, имеющей международное значение. Я согласился с этой рекомендацией. Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения»,— сказал Гебрейесус на брифинге.

По данным с сайта ВОЗ, к маю 2022 года в 110 странах было зафиксировано 87 тыс. случаев заражения оспой обезьян и 112 летальных исходов. ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в июле. В октябре прошлого года глава ВОЗ заявил о снижении заболеваемости оспой обезьян.

В ВОЗ оценивали уровень смертности от оспы обезьян в 3–6%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com