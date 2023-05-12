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Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже за 3 дня до выборов снял свою кандидатуру
Мухаррем Индже
Мухаррем Индже

CentralAsia (CA) -  Председатель партии «Родина», кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, передает Haberturk.

«Я сопротивлялся 45 дней. Я снимаю свою кандидатуру, я делаю это для своей страны», — заявил он.

По его словам, за последние 45 дней он пережил больше, чем за 45 лет. Он обвинил оппонентов в попытках уничтожить его репутацию, включая публикацию порнодипфейков и переводы средств неизвестного происхождения на счета его сына.

«Поддельные счета, поддельные видео, фотографии... они взяли видео с израильского порносайта и добавили туда мое лицо, - сказал он. - К сожалению, некоторые в Турции поделились ими ради того, чтобы быть в так называемой оппозиции».

Индже также пожаловался на бездействие прокуратуры и отметил, что он — единственный из кандидатов, кто честно раскрыл все свои активы.

Выборы президента Турции состоятся 14 мая. Помимо Индже кандидатами являются действующий президент и глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган, глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу, а также кандидат от националистического альянса Синан Оган.

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