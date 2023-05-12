Нацбанк Казахстана заявил о проблемах из-за санкций против России

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CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана пытается избежать ситуации, когда Россия использует Казахстан как инструмент для обхода европейских и американских санкций. Однако проблем от этого не меньше. Об этом заявил зампред Нацбанка РК Акылжан Баймагамбетов, передает Orda.kz.

Баймагамбетов заметил, что если объемы импорта возрастают, то это не значит, что позже все импортные товары направляются в Россию.

«Если мы посмотрим на наши объемы экспорта в Россию, то мы видим, что в номинальном исчислении, наоборот, роста нет в годовом исчислении в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Да, структура экспорта Казахстана в Россию где-то поменялась. Мы видим, что отмечается сокращение экспорта сырьевых товаров, таких как, например, черные металлы и так далее, что конечно же является отражением санкций, потому что бывшие контрагенты нашей металлургической промышленности в настоящее время не входят в санкционные списки, поэтому для таких казахстанских производителей возникают риски попадания во вторичные санкционные списки», — сказал он.

Также Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выдвигает требования и по комплаенсу в отношении банков второго уровня и сами банки второго уровня создают инструменты для того, чтобы их контрагентские отношения не были использованы для обхода санкций.

«Поэтому мы видим, что идет рост импорта в Казахстан готовых товаров, но эти потоки идут, например, из Китая, которые ни под какие санкции не подпадают, и тем более, это не санкционные товары. Когда идет санкционная торговля, то Правительство пытается пресекать такие явления. В частности пресекать экспорт через территорию Казахстана на территорию России товаров двойного назначения», — заявил зампред Нацбанка.

Баймагамбетов отметил, что вторичные санкции в отношении любой страны создадут очень сложные проблемы и для этой страны и для всего региона.

«Мы пытаемся выдерживать нейтральную позицию в отношении России. Тем не менее, Россия — это наш крупнейший торговый партнер. Поэтому мы здесь пытаемся использовать сбалансированный подход, потому что санкции в отношении России для нас также создают проблемы. Они в какой-то степени негативно отражаются на экономической активности в определенных направлениях», — сказал он.

Поэтому, как отметил представитель Нацбанка, власти пытаются всячески избегать того, чтобы Казахстан использовали в качестве инструмента обхода санкций.

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