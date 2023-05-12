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Глава Следственного комитета России согласен с мнениями в соцсетях о мобилизации мигрантов из стран Центральной Азии
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин

CentralAsia (CA) -  Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин согласен с мнениями в соцсетях о мобилизации мигрантов из стран Центральной Азии, получивших российское гражданство. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции.

Бастрыкин заявил, что количество мигрантов растет, а вместе с ним - и количество тяжких преступлений, совершенных ими, особенно - в крупных городах.

В связи с этим Бастрыкин процитировал «комментарии, которые он старается читать в соцсетях СК».

«Вот такая идея высказывается людьми: пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста к себе на родину», - привел Бастрыкин текст сообщения из соцсетей.

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