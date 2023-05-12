Число внутренне перемещенных лиц в мире достигло рекордного уровня — 71,1 млн человек

CentralAsia (CA) - В 2022 году из-за войн, насилия и природных катаклизмов 71,1 млн человек в мире вынуждены были покинуть привычные места проживания в пределах своих стран. Это на 20% больше, чем в 2021 году, и это самый высокий показатель за все время анализа таких данных, которые ежегодно публикует Центр мониторинга внутренних перемещений (IDMC) при Норвежском совете по делам беженцев (NRC).

Как отметил глава NRC Ян Эгеланн, «идеальный шторм» из войн и природных катаклизмов в 2022 году привел «к внутренним перемещениям невиданных масштабов». Причем многие люди, отмечают в IDMC, не один раз в течение года вынужденно меняли место жительства, и таких перемещений в 2022 году было 60,9 млн, что на 60% больше, чем в 2021 году, и это тоже рекордный показатель.

Только из-за войн и насилия вынужденными переселенцами стали более 62,5 млн человек в 65 странах мира, что на 17% больше, чем годом ранее (28,3 млн перемещений). Из-за природных катаклизмов, таких как наводнения или засухи, и их последствий покинули свои привычные места проживания 8,7 млн человек в 88 странах мира, что на 45% больше, чем в 2021 году (32,6 млн перемещений).

В целом, по оценкам IDNC, почти три четверти внутренне перемещенных в 2022 году лиц проживают в десяти странах. Это Украина, Судан, Сирия, Афганистан, Демократическая Республика Конго, Колумбия, Эфиопия, Йемен, Нигерия, Сомали. Конфликт на Украине спровоцировал 16,9 млн перемещений жителей страны, и это самая высокая цифра для мира за все время исследований. По оценкам IDMC, число внутренне перемещенных лиц на Украине составило 5,914 млн. На втором месте по числу перемещений внутри страны — Пакистан, где из-за мощных наводнений более 1 млн человек вынуждены были покинуть свои жилища, там отмечено более 8,2 млн перемещений. На Филиппинах из-за природных катаклизмов, конфликтов и насилия вынужденными переселенцами стали более 630 тыс. человек (5,5 млн перемещений).