Улан-Батор и ООН обменялись мнениями о снижении риска бедствий

CentralAsia (MNG) - Губернатор столицы и мэр города Улан-Батор Сумъяабазар Долгорсурэн встретился с Тапаном Мишрой, постоянным координатором ООН в Монголии, и Марко Тоскано, руководителем Регионального отделения для Азии и Тихого океана Управления ООН по снижению риска бедствий (UNDRR) и обменялись мнениями по вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий и их предотвращения.

Приветствуя гостей, губернатор столицы и мэр города Улан-Батор Сумъяабазар Долгорсурэн сказал: «Глобальное внимание сосредоточено на уменьшении и смягчении последствий бедствий, вызванных прошлыми событиями на международной арене. Помимо снижения существующих рисков, не менее важно предотвращать возникновение новых рисков. В 2016 году Улан-Батор присоединился к ведущему в мире глобальному сотрудничеству по повышению устойчивости городов — «Обеспечение устойчивости городов 2030» (MCR2030) UNDRR, чтобы поделиться опытом с другими городами и создать более безопасные города. Мы стремимся организовывать и принимать меры по снижению риска бедствий, используя межсекторальное сотрудничество, государственно-частное партнерство и участие общественности. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность UNDRR за их сотрудничество и техническую поддержку в этом вопросе».

Монголия присоединилась к нескольким инициативам и документам ООН, а именно к «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», «Целям развития тысячелетия», «Парижскому соглашению» и «Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий».

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