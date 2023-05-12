В Казахстан из-за рубежа возвращено $575 млн, – Генпрокуратура РК

CentralAsia (KZ) - В рамках работы по возврату активов Казахстану уже возвращено более 760 млрд тенге ($1,7 млрд), из них $575 млн – из-за границы, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает «Власть.kz».

По информации Генпрокуратуры, «на сегодня общими усилиями государству возвращено активов на сумму более 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов – из иностранных юрисдикций».

Сообщается, что Верховный суд удовлетворил 24 протеста генерального прокурора на решения, ранее необоснованно вынесенные в пользу субъектов олигополии. В частности, незаконным признана приватизация 31% акций Алматинского завода тяжелого машиностроения, взыскано 1,3 млрд тенге с собственников столичного гостиничного комплекса «Думан». Помимо этого, судами удовлетворены десятки исков о возврате незаконно проданного госимущества, среди них производственные объекты, рынки, коммерческие помещения, элитые участки и др. другое. Так, по решению суда в собственность АНПЗ возвращены 50% доли Парка хранения сжиженного нефтяного газа в Атырау; возращены доли в оптовом рынке Алматы, приобретенной по цене в четыре раза ниже рыночной; 17 коммерческих помещений аэропорта Алматы, неправомерно находившихся в собственности субъектов олигополии.

«Правоохранительными органами в рамках уголовных дел обеспечен возврат активов на общую сумму 620 млрд тенге. В другие государства направлено более 100 запросов об оказании правовой помощи. По ним арестовано имущество на сумму свыше 100 млн долларов США», - также сообщила Генпрокуратура.

Кроме этого, министерством финансов с предприятий финансово-промышленных групп дополнительно взыскано более 100 млрд тенге налогов, министерство экологии и природных ресурсов наложило на компании ФПГ штрафы почти на 7 млрд тенге, а агентство по защите и развитию конкуренции применило санкции на 4 млрд тенге. А мерами прокуроров возвращено более 460 тыс. га земель, ранее необоснованно предоставленных субъектам олигополии или не используемых по целевому назначению.

Вместе с тем, чтобы установить имущество за рубежом, власти Казахстана «уделяют особое внимание взаимодействию с иностранными коллегами и международными организациями». Так, в апреле в Швейцарии подписано Соглашение о сотрудничестве между генеральной прокуратурой Казахстана и Базельским институтом управления. Входящий в состав этого Института Международный центр по возврату активов (ICAR) – один из самых крупных в мире, отметили в надзорном органе.

«Комплекс мер в рамках деятельности комиссии будет приниматься до тех пор, пока экономические ресурсы не перестанут концентрироваться в руках узкого круга лиц и пока не появится честная конкуренция», - заявили в Генпрокуратуре.

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